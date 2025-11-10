Dolar
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, hormon bazlı menopoz ilaçlarındaki sağlık uyarılarını kaldırıyor

FDA, uzun süredir yürürlükte olan uyarıyı, bu ilaçların kadınlar üzerindeki yararlarını göz önüne alarak kaldıracak.

Dildar Baykan Atalay  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, hormon bazlı menopoz ilaçlarındaki sağlık uyarılarını kaldırıyor

Ankara

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), menopoz belirtilerini azaltmak için kullanılan hormon bazlı ilaçlar üzerindeki felç, kalp krizi, demans ve diğer ciddi risklere dair uyarıları kaldırıyor.

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, östrojen ve progesteron hormonu içeren ve kadınların menopoz döneminde sıcak basması gibi yaşadığı belirtileri tedavi amacıyla kullanılan ilaçların kutularının üzerindeki uyarıları kaldırma kararının alındığı belirtildi.

FDA Komiseri Marty Makary, yaptığı açıklamada, söz konusu uyarıların "güncel olmadığını" ve "gereksiz olduğunu" vurguladı.

Uyarılarda felç, kalp krizi, demans ve diğer ciddi risklere yol açabileceği belirtiliyor.

Uyarının kaldırılmasıyla daha çok kadının ilaçları almaya teşvik edilebileceği ifade ediliyor.

Son zamanlarda uzmanlar ve yapılan araştırmalar, bu hormonların kadınların sağlığını olumlu etkileyebileceğini ancak söz konusu uyarılar nedeniyle insanların bu ilaçları almaktan çekindiğini aktararak, FDA'ya "uyarıları kaldırma" çağrısı yapıyordu.

