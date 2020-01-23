Euro
6.58
Dolar
5.93
BIST 100
122,702.60
Altın
1,554.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
logo
Sağlık

AB koronavirüs riskini 'düşük'ten 'orta' seviyeye çıkardı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.

Yusuf Hatip   | 23.01.2020
AB koronavirüs riskini 'düşük'ten 'orta' seviyeye çıkardı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riski nedeniyle  Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) dün bir toplantı yaptığını aktardı.

ECDC'nin, salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye çıkardığını belirten Keersmaecker, söz konusu virüsün "insandan insana bulaşabileceğini" ve bu yüzden önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Keersmaecker, Fransa ve İtalya'dan virüsün yayıldığı Vuhan kentine uçak seferleri bulunduğunu anımsatarak, bu kapsamda AB Komisyonunun Fransız ve İtalyan yetkililer ile görüştüğünü kaydetti.

Sözcü, Komisyonun alınabilecek tüm tedbirler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği

Benzer haberler

Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi

Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi

AB koronavirüs riskini 'düşük'ten 'orta' seviyeye çıkardı

THY'nin Çinli yolcusunda koronavirüse rastlanmadı

Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika’da 'koronavirüs' alarmı

Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika’da 'koronavirüs' alarmı
AB İdlib'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu

AB İdlib'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu
Salgın nedeniyle Çin'in Vuhan ve Icou şehirlerinde toplu taşıma durduruldu

Salgın nedeniyle Çin'in Vuhan ve Icou şehirlerinde toplu taşıma durduruldu