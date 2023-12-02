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Sağlık

112 kara ambulansları bu yıl 5,5 milyondan fazla hasta ve yaralı taşıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 112 kara ambulansları ile 5,5 milyondan fazla hasta ve yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
112 kara ambulansları bu yıl 5,5 milyondan fazla hasta ve yaralı taşıdı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin ülke genelindeki toplam istasyon sayısının 3 bin 402'ye, il sağlık hizmetlerinde kullanılan kara ambulans sayısının ise 5 bin 738'e ulaştığını belirtti.

Kırsal bölgelerdeki acil sağlık hizmeti istasyon sayısını ihtiyacı karşılayacak şekilde artırdıklarını vurgulayan Koca, "Ekim sonu itibarıyla 112 kara ambulanslarımızla bu yıl nakledilen hasta ve yaralı sayısı 5 buçuk milyonun üzerinde. Yurt içi ve yurt dışında profesyonel anlamda medikal kurtarma ve müdahale hizmetlerinde görev yapmaya hazır 15 bin 466 UMKE personelimiz bulunuyor. Her türlü coğrafi yapı ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilme ve müdahale edebilme amacıyla palet takılabilen 232 ambulansa sahibiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca önünde kar bıçağı bulunan 21 kombi paletli ambulansla (snowtrack) kış şartlarında da hizmet verdiklerini belirterek "6 deniz ambulansımız hizmete başladıkları zamandan ekim sonuna kadar 34 bin 867 hasta taşımış durumda. 13 ilimizde konuşlanan 13 helikopter ambulansımız hizmete başladıkları tarihten 27 Kasım'a kadar 244 organ ve 42 bin 729 hasta ve yaralı taşıdı." açıklamasında bulundu.

"İki uçak ambulansımız 18 bin 959 hasta ve yaralı taşıdı"

Bakan Koca, hava ambulanslarının çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Ankara ve İstanbul'da konuşlanan 2 uçak ambulansımız ise ilk seferlerinden eylül sonuna dek 851'ü organ, 18 bin 959 hasta/yaralı taşımış, yurt dışına 43 hasta, yurt dışından ülkemize 1398 hasta nakli gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerindeki gücü tartışılmaz. Acil sağlık çalışanlarımızın özverisi hayranlık uyandırıcı. Her biriyle gurur duyuyor, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sebebiyle kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz."

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