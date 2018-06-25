FIFA'dan Sırbistan ve İsviçre'ye ceza

BELGRAD

FIFA, 2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda 22 Haziran'da oynanan ve İsviçre'nin 2-1 kazandığı maçta yaşananlar nedeniyle İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka ile takım kaptanı Stephan Lichtsteiner'ın yanı sıra Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza ve teknik direktör Mladen Krstajic hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının cezalarını açıkladı.

Attıkları gollerden sonra Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka'ya 10'ar bin, Lichtsteiner'e 5 bin, maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Kokeza ve Krstajic'e 5'er bin ve taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle FSS'ye de 54 bin İsviçre frangı ceza verildi.

FIFA'dan daha önce yapılan açıklamada, Xhaka ve Shaqiri'nin yaptığı gol sevincinin "siyasi içerikte" olduğu ifade edilmiş ve bu nedenle disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedilmişti.

Sırp-Arnavut gerginliği

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor.

Bu nedenle Kosova asıllı Arnavutlar Shaqiri ve Xhaka'nın gol sevinci ve Shaqiri'nin kramponunda Kosova bayrağı bulunması Sırp kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Muhabir: Kayhan Gül