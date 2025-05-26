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Spor, Futbol

FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA, bu sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

Can Öcal, Serhat Zafer  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

İstanbul/Sivas

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre "mali anlaşmazlıklar" sebebiyle Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

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Sivasspor, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

Sivasspor'dan "transfer yasağı" açıklaması

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FIFA tarafından Sivas ekibine 3 dönem transfer yasağı getirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Kulübümüzün, Karol Angielski'nin 2022-23 sezonunda Radomiak Radom takımından transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı bir taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından 3 transfer dönemiyle sınırlı geçici bir transfer yasağı kararı alınmıştır. Söz konusu borcun ödenmesi halinde bu yasak derhal kalkacaktır. Konuyla ilgili çalışmalarımız hızla sürmekte olup Sivasspor'umuzun geleceğini olumsuz etkileyecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğimizi camiamızın bilmesini isteriz."

FIFA, bu sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor'a "mali anlaşmazlıklar" sebebiyle 3 dönem transfer yasağı getirdi.


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