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Yaşam, Ramazan 2025

Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı.

Cihan Demirci  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Selimiye Camisi'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Vakıflar Genel Müdürlüğü selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Edirne'deki Selimiye Camisi'ne, "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahyanın ardından ramazan ayının ikinci yarısı için "Aile Yılı"nı vurgulamak amacıyla "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önderliğinde illerde faaliyetler düzenlendiğini belirten Tohumcu, "Edirne'de de ramazan ayı dolayısıyla ecdat yadigarı Selimiye'yi, Valiliğimiz, Müftülüğümüz, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte 'Aile toplumun temelidir' yazılı mahya ile donattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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