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Yaşam, Ramazan 2025

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğinden Madagaskar'daki çocuklara kıyafet desteği

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğince, Madagaskar'ın Mahajanga bölgesinde aralarında yetimlerin de bulunduğu 750 çocuğa giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Cem Genco  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğinden Madagaskar'daki çocuklara kıyafet desteği Fotoğraf: Cem Genco/AA

Madagaskar

Kıyafet ve ayakkabı armağan edilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.


Derneğin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Tagiyev, AA muhabirine, bölge halkına destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Ramazan yardımları kapsamında Madagaskar'ın çeşitli noktalarında yardım çalışmalarında bulunduklarını anlatan Tagiyev, "Aralarında yetimlerin de olduğu 750 çocuğumuza kıyafet ve ayakkabı ile çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti hediye edildi." dedi.

Tagiyev, yardım çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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