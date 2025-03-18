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Yaşam, Ramazan 2025

Ramazanın ikinci yarısında mahyalarda "aile" vurgusu

"Aile Yılı" dolayısıyla ramazanın ikinci yarısında camileri süsleyen mahyalarda ailenin önemini vurgulayan mesajlara yer veriliyor.

Yıldız Nevin Kasım  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Ramazanın ikinci yarısında mahyalarda "aile" vurgusu

Ankara

Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan Osmanlı mirası mahya asma geleneği, bu yıl da camileri süslemeye devam ediyor.

Ramazanın ikinci yarısında "Aile Yılı"nı vurgulamak amacıyla ülke genelinde camilere "Aile toplumun temelidir", "Ailemiz geleceğimiz" yazılı mahyalar asıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Mahyalarımız 'Aile toplumun temelidir' mesajıyla ışıldıyor. Camilerimizin mahyaları ramazan ayının ikinci yarısında Aile Yılı etkinliklerimiz kapsamında ailenin önemini vurgulayan mesajlarla yanacak." ifadeleri kullanıldı.

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