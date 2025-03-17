Dolar
36.68
Euro
39.92
Altın
2,988.92
ETH/USDT
1,895.80
BTC/USDT
83,269.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ramazan 2025

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet etti.

Cankut Taşdan  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain'in etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte, müziğin ruhu ve ramazanın manevi atmosferi bir araya geldi. Etkileyici yorumu ve sahne performansıyla dinleyicileri mest eden Maher Zain, gönüllere dokunan ezgileriyle unutulmaz anlar yaşattı. Sanat, ramazanın ruhuyla buluştu. Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerimizle sanat ve maneviyatı buluşturmaya devam ediyoruz. Sizleri de milletin evine bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'den ABD'de meydana gelen fırtınaların sebep olduğu can kayıpları için taziye mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölge demektir

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Bakan Ersoy, Aspendos'ta bulunan Hermes heykelini inceledi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Bakan Ersoy başkanlığında toplandı

Türkiye'ye son 23 yılda 13 bin 282 eser iade edildi

Türkiye'ye son 23 yılda 13 bin 282 eser iade edildi
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Balkanlar için yola çıkıyor

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Balkanlar için yola çıkıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, her sene rekorlar kırarak yoluna devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, her sene rekorlar kırarak yoluna devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet