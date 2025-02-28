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Yaşam, Ramazan 2025

Düzce'de gönüllü gençler tarihi camileri ramazana hazırladı

Düzce'de gönüllü gençler, ramazan dolayısıyla tarihi camilerde temizlik yaptı.

Ömer Ürer  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Düzce'de gönüllü gençler tarihi camileri ramazana hazırladı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kentte birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, ibadethanelerin temizlenmesi için hummalı çalışma yürüttü.

Kent merkezindeki Gürcü Osman ve Çay camileri ile Şeyh Abdulcebbar Nalbantoğlu Türbesi, Akçakoca ilçesindeki Orhangazi ve Hemşin camileri ile Kaynaşlı ilçesindeki Cuma Camisi gençler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Gençler, süpürge ve bezlerle temizledikleri camileri ramazana hazır hale getirdi.

Gönüllü gençlerden Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Harun Şeker, AA muhabirine, camilerde ramazan öncesi gençlik liderlerinin öncülüğünde camilerde temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Tarihi camilerin temizlenerek ramazana hazır hale getirildiğini anlatan Şeker, "Çok güzel geri dönüşler alıyoruz, bu davranışımız takdir ediliyor. Projemiz zaten gönüllülük esasına dayalı. Caminin büyüklüğüne göre sayımız değişiyor ama genel olarak tüm liderlerimiz katılıyor. Gönüllülerden de o esnada kim müsaitse o katılıyor." diye konuştu.

Gençlik lideri Taner Süler de hafta boyunca tarihi camilerle ilgili etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentteki birçok camide temizlik çalışmaları yürütüldüğünü aktaran Süler, "11 ayın sultanı Ramazan ayı teşrif etti, biz de onu hoş karşılamak adına böyle bir proje geliştirdik. Tamamıyla gönüllülük esaslı çalışmalar yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle onların daha ön planda olduğu, onlardan da güzel fikirlerin geldiği projeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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