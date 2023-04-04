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Yaşam, Ramazan 2023

Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri köylüleri sahura kaldırıyor

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okulun bulunduğu köyde sahur vakti davul çalıp mani söylüyor.

Cem Mete Okur  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Yalova'da ramazan davulcusu lise öğrencileri köylüleri sahura kaldırıyor Fotoğraf: Cem Mete Okur/AA

Yalova

Okul yönetimi, ramazan davulculuğu geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla 10 öğrencinin yer aldığı projeyi başlattı.

Hafta içi ders yoğunluğu nedeniyle şimdilik hafta sonlarında yapılan uygulamada cepken, şalvar ve kuşak giyen öğrenciler, lisenin bulunduğu Safran köyünde davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, AA muhabirine, okul olarak bir geleneği yaşatmak ve öğrencilere bunu hissettirmek amacıyla projeyi başlattıklarını anlattı.

Ramazan davulculuğunun yüzlerce yıllık bir gelenek olduğunu belirten Kılıç, "Bu kültürü yaşatmak bizler için önemli. Geleneksel müzik türlerinin içinde Türk müziğinin önemli bir unsuru olan bu çalışma hem manevi hem de müzikal olarak kıymetli olduğu için bunu yapmak istedik." dedi.

Kılıç, öğrencilerin uygulamaya büyük ilgi gösterdiğini ve ramazan davulcusu olmak için sıraya girdiğini ifade etti.

10'uncu sınıf öğrencisi Berat Günaydın da okulda geleneksel müzik türleriyle ilgili teorik ve uygulamalı dersler gördüklerini aktardı.

Günaydın, Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmenlerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

11'inci sınıf öğrencisi Hakan Şengül ise ramazan ayının manevi havasını daha iyi hissetmek için geleneklerin unutulmaması gerektiğine işaret ederek, "Gelenekler, geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurmamızı, birlik ve beraberlik içinde olmamızı sağlıyor. O yüzden geleneklerimiz çok önemli ve biz de bu geleneğin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

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