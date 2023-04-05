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Yaşam, Ramazan 2023

Anadolu'nun eşsiz lezzetleri Azerbaycan'da da iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor

Azerbaycan'da Anadolu lezzetleriyle kurulan iftar sofraları adeta kardeşliğin simgesi oldu.

Ruslan Rehimov  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Anadolu'nun eşsiz lezzetleri Azerbaycan'da da iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor Fotoğraf: Resul Rehimov - AA

Bakü

Bakü'de, ramazan ayında iftar için tercih edilen işletmeler arasında Anadolu'nun zengin mutfağından lezzetler sunan kafe ve restoranlar ön plana çıkıyor.

Başkentteki Türk lokantalarında, hem burada yaşayan Türk vatandaşları hem de Azerbaycanlılar birlikte iftar yapıyor.

Bakü'de 1998'den beri lokantacılık alanında hizmet veren Tarık Olmac'ın işlettiği restoran da ramazan ayında iftar davetleri için en fazla rağbet gören mekanlardan biri olarak gösteriliyor.

Anadolu yemekleri, özellikle de Gaziantep mutfağından çeşitli tatların ön plana çıkartıldığı mekanı işleten Olmac, hem Azerbaycanlılara hem burada yaşayan Türk vatandaşlarına en iyi lezzetleri tattırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Azerbaycanlıların damak zevkine uygun lezzetli kebap ve yemekler yaptıklarını belirten Olmac, menülerinde Gaziantep mutfağına özgü analı kızlı, kurutulmuş patlıcan ve biber dolması, içli köfte, çiğ köfte, lahmacun çeşitleri, Kilis tava, ciğer kavurması, islim kebabı gibi çok çeşitli yemeklerin bulunduğunu anlattı.

Günlük yaklaşık 35 çeşit yemek yaptıklarını dile getiren Olmac, "Azerbaycan ve Türkiye için söylenilen 'iki devlet, bir millet' sözleri tabiri caizse iftarda burada gerçekleşiyor. Gelen herkesin damak zevkine uygun iftar yemekleri hazırlıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz en çok bizim yöresel yemekleri tercih ediyor." diye konuştu.

Öğretmen arkadaşlarıyla iftar için lokantaya gelen Azerbaycanlı Güler Abdullayeva da "Anadolu mutfağı bizim kendi mutfağımız gibi. Biz ara sıra buraya geliyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bakü'de öğretmenlik yapan Türk vatandaşı Sermin Mutlukan ise mübarek ramazanda Azerbaycanlı kardeşleriyle güzel bir ortamda bulunmak istediklerini kaydetti. Mutlukan, "Her zaman söylediğimiz gibi 'iki devlet, tek millet' şiarıyla davranıyoruz. Yemeklerimiz bile öyle, iftarlarımız bile öyle. Onun için bugün biz de hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan arkadaşlarımızla burada güzel bir iftar yemeği yemek istedik. Bu da bizi mutlu etti. Ramazanın ruhuna yakışır şey birlikte olmaktır." ifadelerini kullandı.

Lokantanın Azerbaycanlı misafirlerinden Şamhal Arifli, "Türk mutfağından farklı lezzetleri tadıyoruz. Bu yemekler bizim mutfağımıza da yakın. Türk kardeşlerimizle iftar yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Hataylı olan Türk vatandaşı Rüzgar Havalı da, "Bakü'de Gaziantep ve Hatay mutfağını tanıtan bir yerin olması bizim için çok değerli. Yemekler lezzetli. Elimizden geldiğince biz de Azerbaycanlı misafirlerimizi bu sofraya getirip Türk yemeklerini tanıtıyoruz." şeklinde konuştu.

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