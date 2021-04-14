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Türkiye, Ramazan 2021

'Hudut Kartalları' ramazanda elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Van'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında yasa dışı göç, kaçakçılık ve PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, ramazanda da elleri tetikte görevlerini icra ediyor.

Mesut Varol,Özkan Bilgin   | 14.04.2021
'Hudut Kartalları' ramazanda elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

"Hudut Kartalları" ramazanda elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Van'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında yasa dışı göç, kaçakçılık ve PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, ramazanda da elleri tetikte görevlerini icra ediyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Van'da İran sınırındaki Sarısu Hudut Karakolunda görevli Mehmetçik, bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da komutanlarıyla birlikte iftar yaptı.

Başkale ilçesinin İran sınırında 2 bin 612 rakımlı karakolda hem yasa dışı göç hem kaçakçılık hem de PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor. Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan askerler, ailelerinden uzakta, yurdun en doğusunda ramazan ayını karşıladı.

İftar vaktinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak yemekhanede toplanan Mehmetçik, yemek duasının ardından oruç açtı. Zorlu iklim şartlarına rağmen sınırda drone ve dronsavarlarla adeta kuş uçurtmayan komandolar, İran'dan Türkiye'ye uzanan geçiş noktalarını operasyonel faaliyetlerle sürekli kontrol ediyor, yasa dışı geçişlere müsaade etmiyor.


Gece ve gündüz sınır hattını kontrol eden Mehmetçik, komutanlarıyla beraber sahur da yapıyor.

"Merak etmesinler, vatan bizlere emanet"

Karakol komutanı, AA muhabirine, il merkezine 160 kilometre uzaklıkta vatan nöbeti tuttuklarını belirterek "Türkiye-İran sınırında 2 bin 612 rakımda bulunuyoruz. Karakolumuz hudut emniyetinin sağlanması kapsamında teröristlerle, yasadışı göçle ve kaçakçılıkla mücadele etmekte. Bu kapsamda 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız." diye konuştu.

Karakolda görevli asker de "Vatan borcumuzu ödediğimiz bu bölgede her türlü iklim ve arazi şartlarında görevimizi en iyi şekilde getirmeye çalışıyoruz. Buradan, aileme ve sevdiklerime selamlarımı iletmek istiyorum. Merak etmesinler, vatan bizlere emanet." ifadelerini kullandı.

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