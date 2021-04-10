TDV Kur'an ayı ramazanda 36 ülkede 90 bin Kur'an-ı Kerim hediye edecek
Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 36 ülkede 90 bin Kur'an-ı Kerim hediye edecek.
Ankara
Kurulduğu günden bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran TDV, bu yıl ramazanda iftar sofraları kurma, gıda kolisi ve bayramlık kıyafet yardımları yapmanın yanı sıra hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i mushaf halinde göremeyen ihtiyaç sahiplerine de ulaşacak.
TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mazlum ve mağdurların bir yandan maddi ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da manevi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini belirtti.
Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırarak, okunması, anlaşılması ve yorumlanması konusundaki çabaları desteklemeye çalıştıklarını ifade eden Açık, "Bu kapsamda 2015'te başlattığımız 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi ile yüz binlerce kişiye Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Ramazanda da yardım çalışması yürüten ekiplerimiz yanlarında götürecekleri Kur'an-ı Kerimleri hediye edecek." diye konuştu.
"Kur'an-ı Kerim'i mushaf olarak göremeyen insanlara yüce kitabımızı ulaştırmayı vazife olarak gördük"
Açık, özellikle Afrika bölgesinde insanların imkansızlıklar nedeniyle "Luh" adı verilen tahtalar üzerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafızlık yapmaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:
"İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak Kur'an-ı Kerim'i mushaf olarak göremeyen insanlara yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ulaştırmayı vazife edindik. Fikir, şükür ve aynı zamanda zikir kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in her eve girmesi için başlattığımız kampanya kapsamında farklı coğrafyalardaki yüz binlerce çocuğun, gencin hayallerini milletimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Bu yıl da bu çalışmaların bir devamı olarak ramazanda 36 ülkede 90 bin Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Hediye ettiğimiz Kur'an-ı Kerimleri okuyarak hayatına yön verecek gençler, inşallah gelecekte insanlık adına çok önemli hizmetlerde bulunacak. Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çaba gösterecek."
"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Türkiye dahil 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim'in dağıtıldığını bildiren Açık, "Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında bir kişinin daha Kur'an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen vatandaşlar, 'KURAN' yazıp 4333'e SMS göndererek 25 lira tutarındaki bir Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilecek veya online olarak bagis.tdv.org sitesinden bankalar yoluyla projeye destek olabilecek." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.