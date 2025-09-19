YSK, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisinin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verildiğini bildirdi.
Ankara
YSK'nin, 15.30'da başlayan toplantısının ardından Yener, CHP kurultayının iptali istemine ilişkin kararı açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ahmet Yener, "Yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisinin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.
CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Bunun üzerine delege, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla itirazını YSK'ye taşımıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.