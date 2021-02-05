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Politika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: CHP'den daha çok insan gidecektir

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Yılmaz, CHP'den istifa eden milletvekillerinin durumunu değerlendirirken "Daha çok insan gidecektir." dedi.

Seval Ocak Adıyaman   | 05.02.2021
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: CHP'den daha çok insan gidecektir

TBMM

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP'den istifa eden milletvekillerinin durumunu değerlendirirken "Daha çok insan gidecektir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ana muhalefet ve muhalefet partisi bulunmadığını öne sürdü.

Türkiye'de "kukla bir muhalefet" bulunduğunu savunan Yılmaz, "İşi, muhalefet yapmak değildir, Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktır. Zaten öyle olduğu için bu sistem değişikliği olmuştur." ifadelerini kullandı.

İktidarın yeni bir anayasayla kontrol edemediği noktalara müdahale etmek istediğini, bu duruma da "demokrasiyi" gerekçe göstereceğini ileri süren Yılmaz, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın getirmek istediği anayasa reformu, onu orada tutmak için yapılacaktır. Muhalefet de göstermelik muhalefet yapıp kendi siyasi partilerinin başında kalmak isteyecekler. Yenilik Partisi olarak bunların aynı kumaştan üretildiğini, birbirlerinin koltuk değneği olduğunu ve muhalefetin Erdoğan'a resmen çalıştığını buradan ilan ediyorum. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, bunlar tek bir partidir, tek bir yerden kontrol ediliyor. Sanki muhalefet yapacaklar gibi seçmeni aldatıyorlar." diye konuştu.

Muhalefet partisi temsilcilerinin sürekli birbirlerini ziyaret ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Bunların yaptığı Putin'in Rusya'daki muhalefeti, Nazarbayev'in Kazakistan'daki, Aliyev'in Azerbaycan'daki muhalefeti. Sayın Erdoğan'ın en büyük şansı, böyle bir muhalefet olması. Onun için teşekkür etmesi lazım. 18 yıldır bu muhalefet onu başta tuttu. Salon muhalefeti, danışıklı dövüş muhalefeti. Bu muhalefet, Sayın Erdoğan'ın AKP'sinin arka bahçesi." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, bir gazetecinin CHP'den istifa eden milletvekillerini anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine "Türkiye'de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Orada kazan kaynıyor. Daha çok insan gidecektir. Muhalefet partisinin, FETÖ ile olan yakınlığı, onların dilini kullanması, bölücü unsurlarla olan irtibatı, dışarının çaldığı müziğe göre ittifak oluşturması halkın kabul edebileceği bir durum değildir." yanıtını verdi.

Yılmaz, CHP'den istifa eden milletvekillerini partisine davet etti.

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