Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten AA'ya geçmiş olsun telefonu
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle AA Genel Müdürü Kazancı'ya geçmiş olsun dileğini iletti.
Ankara
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Kazancı'yı telefonla arayan Perinçek, saldırıya ilişkin bilgi adı.
Görüşmede, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Perinçek, Anadolu Ajansı çalışanlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.