Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,265.60
BTC/USDT
16,845.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Türkiye'den KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye yanıt

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddettiğini bildirdi.

Behlül Çetinkaya   | 12.11.2022
Türkiye'den KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye yanıt

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olması kararının Özbekistan'ın Semerkant kentinde dün gerçekleştirilen TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde oy birliğiyle alındığı hatırlatılarak, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olması hakkında bugün AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Zirve bildirisinde de ifade edildiği üzere, Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır, Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup geliştirmesi en doğal hakkıdır." değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB'nin, BM Genel Sekreteri’nin çağrısı hilafına Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmasını engellemeye çalışması iyi niyetle bağdaşmadığı gibi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ve Yunanistan'ın kısır politikalarının esiri haline gelmiş olan AB'nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının 1963’ten beri gasbedilen müktesep egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle başlayacak bir sürecin ardından sağlanabilir. Bunun için uluslararası toplumun artık Kıbrıs Rum tarafını Ada’nın tek sahibi olarak gören tavrından vazgeçmesi ve KKTC’yi tanıması gerekir."

Açıklamada, Türkiye'nin her durumda KKTC’nin yanında durmaya ve tüm uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü'nün sesi olmaya devam edeceği de vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye afetler konusunda çok önemli adımlar attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Isparta’da doğayı kirletenler atıklardaki parmak izlerinden tespit ediliyor
Emine Erdoğan'dan Özbekistan'daki ev sahiplikleri için Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlerden beklentimiz, "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına gönüllü şekilde katılmanız

Benzer haberler

Türkiye'den KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye yanıt

Türkiye'den KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye yanıt

Tatar, Yunanistan ve GKRY'nin KKTC'nin TDT gözlemci üyeliğiyle ilgili ifadelerine yanıt verdi

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu TDT'ye "gözlemci üye" olarak katılmalarını değerlendirdi

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı
Ersin Tatar: KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına "gözlemci üye" kabul edilmesi "olumlu gelişme

Ersin Tatar: KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına "gözlemci üye" kabul edilmesi "olumlu gelişme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet