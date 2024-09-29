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Politika

Türkiye'den, GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir." açıklamasında bulundu.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Türkiye'den, GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD’nin, Eylül 2020'de GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY’nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."

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