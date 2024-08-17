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Politika

Türkiye, yangınları söndürme çalışmalarındaki destekten dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Türkiye, yangınları söndürme çalışmalarındaki destekten dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti

Ankara

Bakanlık, X sosyal medya platformundan Azerbaycan'a teşekkür paylaşımı yaptı.

Paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda görüşmüş, Aliyev, bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirtmişti.

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