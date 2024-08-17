Türkiye, yangınları söndürme çalışmalarındaki destekten dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlık, X sosyal medya platformundan Azerbaycan'a teşekkür paylaşımı yaptı.
Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için Can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 🇹🇷🇦🇿@AzerbaijanMFA— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 17, 2024
Paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda görüşmüş, Aliyev, bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.