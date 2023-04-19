Türkiye ve Bahreyn, diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutluyor
Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Dr. Ebrahim Yusuf Alabdulla, "Bahreyn, Türkiye'nin bölgedeki liderliğini ve Orta Doğu'da istikrar, güvenlik ve refahı artırma çabalarını takdir ediyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Alabdulla, Türkiye ile Bahreyn arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla makale kaleme aldı.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü gururla kutladıklarını kaydeden Alabdulla, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı Devleti'nin bölgede önemli rol oynamasıyla yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı.
Alabdulla, Osmanlı arşivlerinin, Bahreyn ile Türkiye arasında bilinen ilk temasın 1559 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştiğini ortaya koyduğunu belirterek, "O zamandan beri, ortak değerlerimiz ve ortak çıkarlarımız rehberliğinde ilişkimiz gelişti ve güçlendi." ifadesini kullandı.
Bahreyn ve Türkiye'nin 12 Nisan 1973'te karşılıklı saygıya, ortak değerlere ve daha derin bağlar geliştirme taahhüdüne dayalı bir ilişkinin başlangıcını işaret eden resmi diplomatik ilişkiler kurduğunu kaydeden Alabdulla, şunları kaydetti:
"Bahreyn Krallığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatımla, ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlarken ikili ilişkilerimizin yolculuğunu yansıtmaktan onur duyuyorum. Son 50 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, sağlık, eğitim, turizm ve kültür alanlarında da önemli ölçüde gelişmiştir. Bu yıllar boyunca siyasi güvenimiz, en zor zamanlarda gösterilen karşılıklı dayanışma ile sürekli olarak perçinlenmiştir."
İkili ticaret hacminde yüzde 66 artış
Dr. Alabdulla, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğinin, Türkiye'nin Bahreyn ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için en büyük ticaret ortaklarından biri haline gelmesiyle karşılıklı fayda sağladığını belirterek, "2022 yılında ikili ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 66 artışla 883 milyon dolara ulaştı." bilgisine yer verdi.
2022'de her iki taraf da iki ülke arasındaki güçlü bağları genişletme ve derinleştirme konusunda mutabık kaldığı için önemli üst düzey ziyaretler yapıldığını aktaran Büyükelçi, aynı yıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin de Antalya Diplomasisi Formuna (ADF) katılan Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el-Zeyani'yi ağırladığını anımsattı.
Büyükelçi Alabdulla, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bahreyn ile Türkiye arasındaki ilişkinin kökleri, bölgesel ve küresel barış ve güvenlik konusundaki ortak özlemlerimize dayanmaktadır. Bahreyn, Türkiye'nin bölgedeki liderliğini ve Orta Doğu'da istikrar, güvenlik ve refahı artırma çabalarını takdir ediyor. İlişkimizdeki bu önemli kilometre taşını kutlarken, Bahreyn ve Türkiye'nin son 50 yılda elde edilen kazanımların üzerine inşa etmeye ve eğitim, sağlık, turizm ve kültür dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği için yeni yollar keşfetmeye devam edeceğinden eminim. Stratejik ortaklığımız, ülkelerimiz ve bölgemiz için müreffeh ve barışçıl bir gelecek için ortak bir vizyona ulaşmak üzere birlikte çalışma taahhüdümüzün bir kanıtıdır."
Türkiye-Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Türk hükümetini ve halkını tebrik eden Dr. Ebrahim Yusuf Alabdulla, iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığın önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.