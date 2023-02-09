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Politika

Türkiye, Meksika Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan kararını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Meksika Senatosu’nda dün kabul edilen, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan kararını şiddetle kınadı.

Muhammet Tarhan   | 09.02.2023
Türkiye, Meksika Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan kararını şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlık, Meksika Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karar hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Meksika Senatosu’nda 8 Şubat 2023 tarihinde kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen hükümsüz bir teşebbüstür. Bu kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Yasama organlarının tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığını hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu teşebbüsün 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu teyit eden kararlarına da açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, bu vahim kararın Meksika’dan ekiplerin de katılımıyla Türkiye'deki depremzedelerin arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir zamana rastlamasının ise talihsiz olduğu ve Türkiye-Meksika dostluğuyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Meksika Senatosu’nu tarihten husumet yaratmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını düzeltmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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