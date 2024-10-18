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Politika

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aynur Ekiz  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de

TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Tezkerede, UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2025'e kadar uzatıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki çatışma ortamının yol açtığı mevcut güvenlik şartları da göz önünde tutularak BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2024'ten itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.

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