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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı
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Politika

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Adem Balta   | 05.02.2020
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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