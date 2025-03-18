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Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Aynur Ekiz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'e ait 3 dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'a sevk edildi.

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