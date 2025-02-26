TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM Başkanlığına, 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.
TBMM
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.