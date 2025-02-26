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Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına, 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Seval Ocak  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş."

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