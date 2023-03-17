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Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aykut Yılmaz  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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