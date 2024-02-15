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Politika

TBMM'ye 3 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

CHP, DEVA ve Saadet Partisinden birer milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aynur Ekiz  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
TBMM'ye 3 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'ye ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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