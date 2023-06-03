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Politika

TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı

Seval Ocak  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı

TBMM

TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemleri, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin yemin töreninin başlamasının ardından kayıt ofislerinde devam ediyor.

TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı bugün itibariyle 597'ye ulaştı.

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