TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı
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TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.
Kayıt işlemleri, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin yemin töreninin başlamasının ardından kayıt ofislerinde devam ediyor.
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı bugün itibariyle 597'ye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.