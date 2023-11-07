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Politika

TBMM'de İsrail'i destekleyen markaların ürünlerini boykot kararı uygulanmaya başlandı

TBMM İdare Amiri Turan, "TBMM, milletimizin çağrılarına cevap vermiş ve kendi tesislerinde, alanlarında İsrail'e desteklerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen kurumların kuruluşların, şirketlerin ürünlerini satmayacaktır, boykot uygulayacaktır" dedi.

Gazi Nogay  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
TBMM'de İsrail'i destekleyen markaların ürünlerini boykot kararı uygulanmaya başlandı

TBMM

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de çok büyük bir insanlık suçu işlendiğini, İsrail'in saldırılarının soykırımdan daha beter bir vahşet olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara destek veren ülkeler olduğunu, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bir kısmının, Filistinli çocukların ve kadınların çığlıklarına, anne ve babaların gözyaşlarına, masumların ve mazlumların çağrılarına kulak tıkadıklarını belirten Turan, "Buna yönelik dünyanın her tarafından tepkiler var. Bütün insanlık harekete geçmiş durumda. İsrail'e destek veren ülkelerin kamuoyları da bunlardan rahatsız." diye konuştu.

Türkiye genelinde İsrail ve İsrail'e destek veren kurum, şirket ve ürünlere yönelik bir boykot çağrısı ve eylemi başlatıldığını anımsatan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e açıkça desteğini açıklamaktan çekinmeyen, onlarla yardımlaşma ve dayanışma duygusu içinde olduğu bilinen kurum, şirket ve ürünlere yönelik boykotlar uygulansın diye milletimiz çağrılarda bulunuyor. TBMM, millet iradesinin tecelligahıdır, milletimizin iradesinin merkezidir. Gazi Meclisimizin, milletimizin sesine, çığlığına, çağrısına duyarsız kalması da mümkün değildir. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un talimatlarıyla, bizlerin de gönülden ve içten desteğiyle bugünden itibaren İsrail'e açıkça desteğini ilan eden, İsrail'in yanında olan kurum, kuruluş, şirketlerin ürünlerini, markalarını TBMM çatısı altındaki kafelerimizde, çay ocaklarımızda, restoranlarımızda, sosyal tesislerimizde bulundurmama, satmama kararı alındı. Bundan sonra herhangi bir şekilde bu ürünlerden sipariş verilemeyecek. Bunların yerine daha yerli ve milli ürünlerimiz tercih edilecek."

İsrail'e destek veren ve yanında duran herkesin zulümlerin ortağı olduğunu vurgulayan Turan, "Biz de bu bilinçle bundan sonra İsrail'in yanında duran her kim olursa olsun ona karşı duruşumuza sistematik ve kesintisiz olarak devam edeceğiz. TBMM, milletimizin çağrılarına cevap vermiş ve kendi sosyal tesislerinde, alanlarında İsrail'e desteklerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen kurumların, kuruluşların, şirketlerin ürünlerini satmayacaktır, boykot uygulayacaktır." değerlendirmesini dile getirdi.

Turan, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak da Filistin halkıyla olan dayanışmalarının ilelebet devam edeceğini, onlar için üzerlerine düşeni yapmaktan asla geri durmayacaklarını sözlerine ekledi.

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