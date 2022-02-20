TBMM'de bu hafta uluslararası anlaşmaların onaylanmasına yönelik kanun teklifleri görüşülecek
TBMM Genel Kurulu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri için mesai yapacak.
TBMM
Haftalık çalışmasına 22 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli iş birliği konularını içeren uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporunun Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.
Komisyonların gündemi
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyon, çarşamba günü toplanacak. İşçi sendikaları konfederasyonlarının temsilcileri komisyona bilgi verecek.
Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, karma alt komisyona başkanlık seçimi yapılacak ve çalışma takvimi belirlenecek. Toplantıda, kamu denetçileri, faaliyet alanlarıyla ilgili sunum yapacak.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun perşembe günkü toplantısında, "Hükümlülerin Değerlendirmesi ve İyi Halin Belirlenmesi" mevzuatıyla ilgili bilgilendirme yapılacak.
KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyonda, salı günü Türkiye Taşkömürü Kurumu ile müesseselerinin, çarşamba günü Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıklarının, perşembe günü ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları incelenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.