TBMM'de 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
TBMM
Genel Kurulda milletvekilleri, kesin hesap kanunu teklifinin 7. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.
Görüşmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Kürtçe derslerin seçilmesiyle ilgili okullarda problem çıkartıldığına dair milletvekillerinden bildirimler aldıklarını belirten Tekin, "Bize söyleyin biz okul idarecileriyle konuşalım. Bu konuda hiçbir şekilde bu derslerin seçilmesini engelleyecek bir politikanın içerisinde olmayız." dedi.
Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda işbaşı eğitimi ve işbaşındaki beceri eğitimiyle ilgili işletmelerle protokol yaptıklarını aktaran Tekin, protokollerin yapılacağı işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde çocukların can güvenliğiyle ilgili "en küçük bir risk bulunması" halinde işletmeyle protokolün imzalanmadığını anlattı.
Protokol imzalandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin rutin aralıklarla denetim yaptıklarını kaydeden Tekin, "Sadece bu yıl içerisinde yaklaşık 25 bin civarında protokol iptali yapılmış." dedi.
İşletmeye, beceri eğitimine giden bütün öğrenciler için mesleki ve teknik eğitim veren okullarda ve MESEM'lerde bir öğretmenin koordinatör öğretmen olarak tayin edildiği bilgisini veren Tekin, bu öğretmenlerin de iş yerinde iş güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını ve imzalanan protokole uygun davranılıp davranılmadığını yerinde incelediğini söyledi.
Her bir çocuğun emanet olduğunu vurgulayan Tekin, "Her bir çocuğun can güvenliği bizim kendi çocuklarımız kadar değerlidir, önemlidir. O yüzden rahat olun, biz çocuklarımızın hem işletmelerde beceri eğitimi almalarını hem de sağlıklı ortamlarda eğitim almalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kesin Hesap Kanunu teklifinin 7. maddesinin de kabul edilmesi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 12.00'de bütçenin tümü üzerinde görüşmelerin ve 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin açık oylamasının yapılması için kapattı.