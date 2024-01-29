Dolar
30.35
Euro
32.86
Altın
2,025.75
ETH/USDT
2,273.10
BTC/USDT
42,305.00
BIST 100
8,479.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran’da Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Artık tek yumruk tek ordu modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz

Akar "Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı, tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde gerekli projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi.

Ruslan Rehimov  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Artık tek yumruk tek ordu modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz

Bakü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev'in Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetini kabulünde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Heyet, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akar, Karabağ Zaferi'nin mimari Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldiklerini ve kendisinden son gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri dinleme fırsatı elde ettiklerini belirtti.

Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında da askeri işbirliğini geliştirdiğini bildirerek, "Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde gerekli projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayi konusunda işbirliğimiz yoğun şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tek amacının bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanması olduğunu söyleyen Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı bu barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi lazım. Bunun için gayret gösteriyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde tahriklerle teşviklerle birtakım yönlendirmelerle yapılacak girişimlerin Ermenistan'a, bölgeye hiçbir şekilde iyilik getirmeyeceğini, insanların hayatını kolaylaştırmayacağını bilmesi lazım. Çünkü bazı ülkeler bir şekilde Ermenistan'a proxy devlet elbisesi giydirmek istiyorlar. Eğer Ermenistan bu yanlış yola girerse 44 günlük savaşta olduğu gibi çok ciddi zarar görür, bedel öder. Buna meydan vermemek lazım. Bizim için esas olan barıştır, huzurdur, Kafkasların geleceğidir."

Akar, Azerbaycan'ın sadece askeri konularda değil, ekonomik konularda da önemli işler başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bu birlikteliğimiz ve beraberliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Çok önemli işler yaptık. Bundan sonra çok önemli işler yapmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye ve Azerbaycan olarak değil, aynı zamanda Türk dünyasıyla Türk Devletleri Teşkilatıyla işbirliğimizi sürdürmek suretiyle ülkelerimizin güvenliğini ve savunmasını sağlayacağız."

Ziyaretlerde Akar'ın yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığının Antalya'daki tematik kış kampı başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de ziyaretlerde bulundu
Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Artık tek yumruk tek ordu modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Artık tek yumruk tek ordu modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, gündemi değerlendirdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet