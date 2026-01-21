TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Altınok, komisyonun önerilerini paylaştı
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bir daha böyle olayların yaşanmaması için hazırladıkları rapor içerisinden 18 teklifi paylaştı.
TBMM
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Yangının ardından Meclis'te araştırma komisyonu kurulduğunu anımsatan Altınok, 4 aylık bir çalışmanın ardından raporu tamamlayarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim ettiklerini söyledi.
Altınok, komisyonun çalışma süresi boyunca 17 resmi toplantı yaptığını, bu toplantılara 14 kamu kurum ve kuruluşu ile 10 sivil toplum örgütü ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katıldığını anlattı.
Yapılan dinlemelerin ardından hazırlanan raporda bir daha böyle acıların yaşanmaması için 18 öneri belirlendiğini aktaran Altınok, bu önerileri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bakanlıklara göndereceklerini de kaydetti.
Altınok, şu ifadeleri kullandı:
"Bu çalışmalarda gördük ki yasal düzenlemeleri nasıl yaparsanız yapın, uygulama aşamasında gerek toplu konaklanan otel, yurt, pansiyon gibi yerlerde yahut da insanların toplu olarak bulundukları alanlarda insanlar eğer gerekli tedbirleri almazlarsa, gerekli hassasiyeti göstermezlerse, işleticilerin, yöneticilerin gerekli hassasiyeti göstermedikleri yerde gerekli denetimler ilgili kurumlar tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde yapılmazsa bu gibi kazaların, afetlerin, faciaların önüne geçebilmek çok kolay değil. Bizimle beraber adli bilirkişinin tespitleri sonucu görmüş olduğumuz en önemli eksiklikler, otel yöneticilerinin, çalışanların gerekli tedbirleri zamanında almamalarıydı. Ayrıca yangınla, itfaiyeyle alakalı görevli kurum ve kuruluşların da denetim noktasında eksikliklerinin ve yetersizliklerinin olduğunu görmüş olduk."
Altınok, bir daha böyle olayların yaşanmaması, gerekli tedbirlerin daha iyi alınması ve bu gibi olayların en aza indirilmesi için hazırladıkları rapor içerisinden 18 teklifi paylaştı.
Komisyonun konu hakkında 18 başlıkta sunduğu öneriler şu şekilde sıralandı:
- İtfaiye raporlarının belirli geçerlilik süresinin olması ve bu raporların periyodik olarak gözden geçirilerek denetiminin yapılması
- Yangın projeleri ve iskan kontrollerinde itfaiyenin sürece dahil edilmesi
- Yüksek yangın riski barındıran tesisatların denetiminin yapılması
- Yangın denetim raporları hakkında yetki ve sorumluluk konusunda açık ve net yasal düzenlemelerin yapılması
- Yangın güvenliği düzenlemelerinde oda sayısı kriterinin uyumlu hale getirilmesi
- İtfaiye teşkilatlarının işyerlerinde yürüttükleri denetimler sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların hangi usul ve esaslar çerçevesinde giderileceği ile giderilmeyen aykırılıklar karşısında uygulanacak idari yaptırımların kapsam ve yöntemine ilişkin hükümlerin de ilgili mevzuatta düzenlenmesi
- Konut amaçlı binaların zemin katlarının işyeri olarak kullanılması durumunda, bu binalarla alakalı yangın yönetmeliğinde (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te) özel düzenlemelerin yapılması
- Bina risk analizlerinin kapsamının genişletilmesi
- İtfaiye hizmetlerine yönelik istatistiklerin tutularak iyileştirici faaliyetlere karar verilmesi, merkezi bir yazılım oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılması gibi süreçlerin, bu çatı kuruluş tarafından yönetilmesi
- Konaklama tesislerinde "sigaralı" ve "sigarasız" oda ayrımına son verilerek sigara içilmesinin önlenmesi
- Konaklama tesisleri ile itfaiye birimleri arasında online bağlantı sağlanarak yangın gibi durumlarda ihbarın otomatik olarak gitmesi
- Yangın ekipmanlarının standardizasyonunun sağlanması
- Konaklama tesisleri için sigorta sistemindeki yapısal sorunları giderecek düzenlemelerin yapılması
- Dönemsel nüfus yoğunluğu yaşanan yerlerde itfaiye birimi kurulmasının zorunlu hale getirilmesi
- İtfaiyeye personel alınırken ilgili bölümlerin mezunlarına öncelik verilmesi ve bu personelin başka alanlarda çalıştırılmaması
- İtfaiye teşkilatlarının ulusal düzeyde bir kurum çatısı altında yapılandırılması
- Toplumda yangın konusunda bilincin oluşturulması, okul çağlarından başlanarak çocuklara gerekli bilgilendirmenin yapılması
- İş sağlığı güvenliği hizmetlerinde denetim fonksiyonunun etkinleştirilmesi
Altınok, önerilerinin takipçisi olacaklarını, yasal düzenleme gerektiği durumda da bununla alakalı çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.