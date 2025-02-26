TBMM Genel Kurulunda, Türkmenistan ve Azerbaycan'la yapılan anlaşmalara yönelik kanun teklifleri kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, Türkmenistan ve Azerbaycan'la yapılan anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri kabul edilerek yasalaştı.
TBMM
Genel Kurulda, Türkiye ile Türkmenistan Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Azerbaycan Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
Teklifler üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, muhalefet partilerinin Genel Kurula sundukları grup önerilerinin kabul edilmediğini hatırlattı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Özdağ, bu sistem ile parlamenter sistemin ortadan kaldırıldığını söyledi.
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da Hocalı Katliamı'nda yaşananların Srebrenitsa, Gazze, Ruanda ve Vietnam'da yaşananlardan farkının olmadığını vurguladı.
Parti olarak, Azerbaycan başta olmak üzere, Türk dünyası coğrafyasında yaşayanların lehine atılmış her bir imzayı önemsediklerini ve değerli bulduklarını belirten Taşçı, "Usulen değil, gönülden destekliyoruz. Dahası, bunları işbirliği de saymıyoruz. Bunlar, çıkar ve menfaat üzere girişilen ortaklıklardan çok daha fazlası bizim için." dedi.
"Türk devletleriyle ikili iş birliği güçlü bir birlikteliğe dönüşmüştür"
MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da Hocalı Katliamı'nı kınadı.
Türkiye'nin, son dönemde Batı'nın aksine bütün uluslararası anlaşmazlık ve sorunlar karşısında barışı önceleyen tutumdan vazgeçmediğinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:
"Türk devletleriyle hem ikili işbirliği hem de ittifak üst yapı girişimleri güvenli ve sağlıklı bir biçimde başarıyla yürütülmüş ve nihayetinde güçlü bir birlikteliğe dönüşmüştür. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı, 5 daimi ve 3 gözlemci üyesiyle ticaret ve ekonomiden kültüre, savunmadan eğitime, turizmden sağlığa her alanda yapılan anlaşmalar, 'dilde, fikirde, işte birlik' temel ilkesinin ete kemiğe büründüğünü çok açık ve net bir şekilde kanıtlamaktadır."
DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da parti olarak, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliğini önemli bulduklarını vurguladı.
İktidarın, AB üyeliği konusunda istikrarlı tutum izlemediğini savunan Oluç, bu konuda fasılların açılmamasında iktidarın hatasının olduğunu ileri sürdü.
Oluç, demokratikleşmeye ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz de bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.
"Güçlü kardeşlik ilişkisi partiler üstü kabul gören bir gerçektir"
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Hocalı Katliamı'nın Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere çok sayıda sözleşmenin ihlali olduğunu vurguladı.
Azerbaycan'ın, Hocalı Katliamı'nın sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını beklediğini dile getiren Çakırözer, bu alandaki her adımda Azerbaycan'ın yanında olacaklarının altını çizdi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Çakırözer, İsrail'in zulmüne "dur" denilemediğini kaydetti.
Çakırözer, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik bağına sahip olduğunun vurgulayarak, "Türkiye ve Azerbaycan, bir millet ve iki devlettir. Güçlü kardeşlik ilişkisi partiler üstü kabul gören bir gerçektir." diye konuştu.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki anlaşmanın, Azerbaycan'dan alınan doğal gazın süresinin 2030'a kadar uzatılmasını içerdiğini aktaran Çakırözer, anlaşmanın Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunacağını söyledi.
Görüşmeler sırasında CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erdoğan'ın, hayatı boyunca vesayetle mücadele ederek millet iradesinin yanında durduğunu belirtti. Gül, Erdoğan'ın tanklara karşı göğsünü siper eden lider olduğunu vurguladı.
Daha sonra Türkiye ile Türkmenistan Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Azerbaycan Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı.
Tekliflerin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, 4 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.