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Politika

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'na tepki

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir televizyon kanalındaki konuşmasıyla ilgili, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyorum." ifadesini kullandı.

Gazi Nogay  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'na tepki

TBMM

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi, ulusal ve uluslararası hukuka uygundur. Kırk binden fazla masum insanımızın katili bölücü terör örgütü PKK'ya tek laf etmeyip de peygamber ocağı ordumuza iftira atanlar, hukuk ve insan haklarını kendilerine kalkan yapamazlar.

CHP Tanrıkulu için disiplin hukukunu işletecek ve partiden ihraç edecek mi göreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün müfterilere rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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