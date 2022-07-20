TBMM Başkanı Şentop'tan serbest bırakılan Gannuşi'ye geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Nema Derneği soruşturmasında serbest bırakılan Nahta Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclisi'nin Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Raşid Gannuşi'nin uzun süren bir duruşma sonrası serbest bırakılması takdire şayandır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Mustafa Şentop, mesajında, siyasi mücadelelerin siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılması, yargının siyasi mücadelenin aracı olmaması gerektiğini belirtti.
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Raşid Gannuşi'nin [@R_Ghannouchi] uzun süren bir duruşma sonrası serbest bırakılması takdire şayandır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 19, 2022
Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Siyasi mücadeleler siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılmalıdır; yargı siyasi mücadelenin aracı olmamalı.