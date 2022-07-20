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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan serbest bırakılan Gannuşi'ye geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Nema Derneği soruşturmasında serbest bırakılan Nahta Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclisi'nin Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsmail Çimen   | 20.07.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan serbest bırakılan Gannuşi'ye geçmiş olsun mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Raşid Gannuşi'nin uzun süren bir duruşma sonrası serbest bırakılması takdire şayandır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, mesajında, siyasi mücadelelerin siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılması, yargının siyasi mücadelenin aracı olmaması gerektiğini belirtti.


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