TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. İlhan Başgöz için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlhan Başgöz için taziye mesajı yayımladı.
TBMM
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Araştırmaları ve yazdığı kitaplarla en önemli halk bilimcilerimizden kıymetli hocamız Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığımız tarafından ABD'den getirildikten sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti." ifadelerine yer verdi.
Araştırmaları ve yazdığı kitaplarla en önemli halk bilimcilerimizden kıymetli hocamız Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığımız tarafından ABD'den getirildikten sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/8bJryDakas— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 15, 2021
Şentop, Prof. Dr. Başgöz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.