TBMM Başkanı Şentop'tan Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile görüşmesinde terörle mücadelede işbirliği çağrısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile görüşmesinde terörle mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edildi.
Şentop, kabulde, iki ülke ilişkilerinin 6 asra yayılan mazisinin, siyasi olduğu kadar beşeri bağlarının da temelini oluşturduğunu söyledi.
"Tarihte ilişkileri bu kadar uzun soluklu ve yoğun olan çok fazla devlet yoktur" diyen Şentop, "Köklü tarihe dayanan ilişkilerimizin son dönemde her alanda hızla gelişmekte olduğunu görmek sevindirici." ifadesini kullandı.
İki ülke arasında tesis edilmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin, işbirliğini daha da derinleştirilip çeşitlendirilmesine katkıda bulunacağını dile getiren Şentop, Türkiye ile Polonya arasında parlamentolararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ileriye dönük işbirliğinin çerçevesinin çizilmesi bağlamında temasların sürdürülmesinin yararlı olacağına inandığını söyledi.
Türkiye-Romanya-Polonya üçlü işbirliği sürecinin Meclis Başkanlarını da kapsayacak şekilde güçlendirilmesini desteklediklerini belirten Şentop, "Bu çerçevede, 2023 yılı başında bu düzeydeki ilk toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız." diye konuştu.
AB üyeliğinin Türkiye için halen stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şentop, Polonya’nın bu konuda uzun süredir devam eden desteğini takdir ettiklerini kaydetti.
İkili ticarette 10 milyar dolar ortak hedefine yakın bir gelecekte ulaşılacağını umut ettiğini dile getiren Şentop, "Bu amaçla, ekonomik iş birliğinin çeşitlendirilmesine ve başta savunma sanayi ve turizm alanlarında olmak üzere iş birliğimizin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazırız." dedi.
"Belarus sınırında yaşanan krizde Polonya ile tam dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum." ifadesini kullanan Şentop, Belarus sınırı ile ilgili illegal göç krizinde Polonya ile aynı düşündüklerini ve Polonya’yı desteklediklerini söyledi.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda da "Ülkemize yaptığınız ziyaretle, ikili hukukumuzu ve ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile imzaladığımız Türk SİHA'larının satın alınması önemli bir anlaşma. NATO, savunma alanında ve SİHA’lar konusunda sağlanan mutabakat, güvenlik alanında atılan adımlar ve işbirliği ile ilerlemeye devam edecek." diye konuştu.
"Terörle mücadelemizde Polonya ve diğer müttefiklerimizin güçlü desteğini bekliyoruz"
Daha sonra Witek ile görüşen Şentop, PKK ile mücadelede Polonya ve Avrupalı müttefiklerden desteğin devamını beklediklerini söyledi.
"Bir başka mücadele ettiğimiz terör örgütü FETÖ" diyen Şentop, şunlar kaydetti:
"15 Temmuz'da darbe teşebbüsüyle ilgili hukuki süreçlerin sonunda, bu planlamanın arkasında FETÖ olduğu kesinleşti. Bir kısmı Avrupa'ya kaçtı. Türkiye dışında bazı ülkelerde de faaliyetleri var. Yeni jenerasyon uluslararası bir terör örgütü. Ticari kuruluşlar ve eğitim kurumlarıyla asıl faaliyetlerini perdeleyen bir örgüt. Bu mücadelemizde suçluların iadesi bağlamında daha yakın bir işbirliği geliştireceğimize inanıyoruz. Bu mücadelemizde Polonya ve diğer müttefiklerimizin güçlü desteğini bekliyoruz."
Türkiye ile Polonya arasındaki derin dostluk bağlarının sembollerini oluşturacak kültürel projelere büyük önem atfettiklerini belirten Şentop, Varşova Lazienki Parkı'nda zamanında bulunan Türk Evi'nin yeniden yapılması konusunda Witek'ten destek istedi.
Polonya Meclis Başkanı Witek de ülkelerinin sınırında ciddi bir sorun olduğunu, Polonya'nın bu durumla baş etmek için müttefik aradığını söyledi.
Belarus'un ormanlarda göçmenlere eğitim verdiğini, sınırda sadece dikenli teller olduğunu ve duvar örmeyi düşündüklerini belirten Witek, "İllegal göçmenler ile yasal göçmenleri ayrıca biliyoruz. Belarus’ta bulunan göçmenlerin, onların varmak istedikleri yer Polonya değil batı Avrupa. Bizler, Avrupa hukukunu çiğnememek için geçişlerine izin vermiyoruz. Hibrit bir savaş var. Bu savaşta Polonya adına yanlış bir propaganda var. Biz vicdansız bir ülke değiliz." dedi.
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