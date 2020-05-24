Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap

TBMM Başkanı Şentop, "Acil, önemli bir gündem maddesi gören 120 milletvekili Meclisi toplantıya çağırabilirdi. Bize böyle bir toplantı talebi gelmedi." ifadelerini kullandı.

Sinan Uslu   | 24.05.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Acil, önemli bir gündem maddesi gören 120 milletvekili Meclisi toplantıya çağırabilirdi. Bize böyle bir toplantı talebi gelmedi." dedi.

Şentop, Kanal24 televizyonunda yayınlanan söyleşide, "Meclis neden toplanmıyor." eleştirilerine yanıt verdi.

Meclis Başkanı'nın, Meclisin çalışmalarını tatil etme ya da çalışmalarına ara verme yetkisi olmadığını söyleyen Şentop, "İçtüzüğü bildiklerini de zannediyorum ama buna rağmen 'Meclis Başkanı, Meclis niye çalışmıyor?' diye sormalarını tuhaf karşılıyorum." dedi.

Bazı siyasi parti gruplarının kendilerine göre önemli gördüğü gündem maddesini diğer parti gruplarının önemli görmeyebileceğini dile getiren Şentop, "Gerçekten çok önemli, acil bir şey varsa o zaman 15 Nisan'da Meclisin çalışmasına itiraz ederlerdi ve ara verme kararı çıkmayabilirdi." diye konuştu.

TBMM İçtüzüğüne göre Meclisin, 5-14 Mayıs arasında ara verme döneminde olduğuna ve bu dönemde Meclisin olağanüstü olarak toplantıya çağrılma imkanı bulunduğuna değinen Şentop, "Acil, önemli bir gündem maddesi gören 120 milletvekili Meclisi toplantıya çağırabilirdi. Bize böyle bir toplantı talebi de gelmedi. Bütün bunlar ortadayken 'Meclis niye toplanmıyor, toplanmalıdır.' Bunun sohbeti yapılabilir. Ama bundan Meclis Başkanı'nı suçlayacak şey çıkarmalarını da hayretle izliyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bin 706'ya yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 822'ye yükseldi
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 417'ye yükseldi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap

Şentop Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop Ramazan Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a 'ezan' tepkisi

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a 'ezan' tepkisi
TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı
TBMM Başkanı Şentop: Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur

TBMM Başkanı Şentop: Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur