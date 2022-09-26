TBMM Başkanı Şentop'tan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı el-Karadavi için taziye mesajı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için taziye mesajı yayımladı.
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son devrin büyük alimlerinden, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin önceki Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına ve İslam alemine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.