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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı el-Karadavi için taziye mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için taziye mesajı yayımladı.

Seval Ocak Adıyaman   | 26.09.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı el-Karadavi için taziye mesajı

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son devrin büyük alimlerinden, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin önceki Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına ve İslam alemine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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