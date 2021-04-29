Şentop: Yeni anayasa ile sendikal haklarda müspet gelişmeler kaydedilecek

TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa ile sendikal hakların düzenlenmesinde müspet gelişmeler kaydedilecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasanın kabulü ile sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesine ilişkin olumlu gelişmeler yaşanacağını bildirdi.
Ankara
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongre'ye katıldı.
Burada yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Şentop, "Yeni anayasanın kabulüyle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesinde müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum." dedi.
Mustafa Şentop, şunları kaydetti:
"Demokrasinin en önemli unsurlarından sendikaların katkısıyla işçi ve çalışanların haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının korunması noktasında çalışmalar yapmak gerektiği açıktır."
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