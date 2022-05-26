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Politika

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri programına katıldı.

Cemil Murat Budak   | 26.05.2022
TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı Fotoğraf: Raşit Aydoğan - AA

Ankara

Ankara Millet Bahçesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) etkinlikte, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Soylu, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan güvenlik güçlerine saygı için etkinlik kapsamında planlanan müzikal etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Soylu, başka bir programa katılmak için etkinlikten ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop da stantları gezerek, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Bir stantta Mehter Takımı ve horon ekibiyle hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, bir başka stantta ise geleneksel el değirmeninde mısır öğüttü.

Şentop'a geleneksel Keşan bezinden yapılan bordo mavi renkli fular ve çanta ile gemi maketi hediye edildi.

Daha sonra Trabzon ekmeği standını gezen Şentop, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şentop'a etkinlikte Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da eşlik etti.

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