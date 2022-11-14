TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak
TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak." dedi.
İstanbul
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı bölgeye gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.
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Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop, dün gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle 6 vatandaşın şehit olduğunu hatırlattı.
Yaralanan 81 vatandaşın önemli bir kısmının taburcu olduğunu, tedavisi devam edenler bulunduğunu aktaran Şentop, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, millete başsağlığı diledi, yaralılara şifa temenni etti.
Mustafa Şentop, acılarının ve öfkelerinin büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz, olayın gerçekleştiği andan itibaren kimlerin hangi haince söylemler içerisinde olduğunu, bu işle ilgili olarak hangi haince değerlendirmeleri yaptığını biliyor, takip ediyor. Gerek kuklaları gerekse kuklaların arkasındaki kuklacıları milletimiz biliyor, devletimiz de bunlara gereken cevabı vermeye her şartla, her vasıtayla bu cevabı vermeye muktedirdir. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar, er veya geç ama mutlaka kendileri istikrarsızlaşacaktır. Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar, kimler olursa olsun, hangi ülkeler olursa olsun, mutlaka kendi ülkelerinde huzursuzluğu tadacaktır."
Millete başsağlığı dileyen Şentop, güvenlik güçlerini de çok kısa zamanda faili tespit ettikleri için tebrik etti.
Şentop, "Bunun mutlaka ilişki ağı da ortaya çıkartılacaktır. Arkasında hangi güçlerin bulunduğu da tespit edilecektir. Bunlarla ilgili de gereken cevabı en şiddetli bir şekilde mutlaka vereceğiz." diye konuştu.
Vali Yerlikaya'dan yaralılar hakkında açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise 58 kişinin hastaneden taburcu olduğunu kaydederek, 17 kişinin serviste yattığını, 6 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu söyledi. Yerlikaya, 2 hastanın durumunun ağır olduğunu belirterek, "Milletçe dua ediyoruz. Rabb'im hepsine şifalar versin." ifadesini kullandı.
Şentop: Terör iki tarafı keskin bıçak gibidir
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Şentop, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşlar ve yakınlarıyla görüştü. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, doktorlarından da durumları hakkında bilgi aldı.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, hain saldırıda 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 81 vatandaşın ise yaralandığını hatırlattı. Tedavisi tamamlanan 58 kişinin taburcu eğildiğini dile getiren Şentop, 23 kişinin farklı hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.
Şentop, Türkiye'de 85 milyonun kenetlenip teröre karşı birlik içinde duruş sergilediğini vurgulayarak, "Türkiye çok daha farklı, çok daha ağır durumlarla karşılaştı. Bunların üstesinden hep beraber geldik. Bugün de terörle mücadelesinde çok iyi bir noktaya geldi. Teröristlere yaptıklarının hesabı soruluyor. Bu olayda da mutlaka sorulacaktır." diye konuştu.
Saldırıya ilişkin uluslararası medyada çıkan haberleri de değerlendiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin huzurunun bozulmasından, Türkiye'de yaşayan insanların rahatsızlığından keyif alanlar, memnuniyet duyanlar var dünyada şüphesiz ama şunu söylüyorum: Terör iki tarafı keskin bıçak gibidir. Mutlaka bunu kullananları da bundan memnuniyet duyanları da vurur. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenler kendileri istikrarsızlaşacaktır. Huzurunu bozmak isteyenlerin de tez zamanda huzuru bozulur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii bizim milletimiz dostunu düşmanını bilir, gerektiği zaman da bunlara cevabını veririz. Buna muktediriz her zaman."
TBMM Başkanı Şentop'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.