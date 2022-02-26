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Polonya’nın Medyka sınır kapısından, sınırında bekleyen Ukraynalı vatandaşlara gönderilmek üzere yardım hazırlanıyor
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazır

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde de olmak üzere iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Ertuğrul Subaşı   | 26.02.2022
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazır

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüşen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "savaşın kazananı olmaz" diyerek, Rus tarafına, haksız ve hukuksuz operasyonu derhal durdurma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayarak, mevcut krizin, uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturulması dileğini yineleyen Şentop, "Türkiye ilk günden bu yana, Cumhurbaşkanımızın insiyatifleriyle, gerginliğin azaltılması için samimi çaba sarf etmektedir. Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde de olmak üzere iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazırız. Bu anlayışla bir an evvel ateşkes ilan edilmesi ve diplomatik kanalların yeniden işler hale gelmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, aramasından dolayı Şentop'a teşekkür etti.

Dostluğun zor zamanda belli olduğunu belirten Stefançuk,Türkiye'nin başka ülkeler gibi sadece konuşmakla kalmadığını, krizin çözümü için aktif bir tutum takındığını, bunun için ayrıca müteşekkir olduklarını bildirdi.

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