TBMM Başkanı Şentop Türkiye Romanlar Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Şentop, "Hayata her daim sevinçle bakan, bu toprakların mütebessim ruhu, kadim medeniyetimizin asli unsurları Roman vatandaşlarımız, bugün sizin gününüz. Bu vesileyle Türkiye Romanlar Günü'nüzü kutlarım. Adi ayırlı olsun." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hayata her daim sevinçle bakan, bu toprakların mütebessim ruhu, kadim medeniyetimizin asli unsurları Roman vatandaşlarımız, bugün sizin gününüz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bu özel günü kutlayın. Bu vesileyle Türkiye Romanlar Günü'nüzü kutlarım. Adi ayırlı olsun."
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Hayata her daim sevinçle bakan, bu toprakların mütebessim ruhu, kadim medeniyetimizin asli unsurları Roman vatandaşlarımız, bugün sizin gününüz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bu özel günü kutlayın. Bu vesileyle Türkiye Romanlar Günü'nüzü kutlarım. Adi ayırlı olsun.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 14, 2021