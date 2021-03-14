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Politika

TBMM Başkanı Şentop Türkiye Romanlar Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, "Hayata her daim sevinçle bakan, bu toprakların mütebessim ruhu, kadim medeniyetimizin asli unsurları Roman vatandaşlarımız, bugün sizin gününüz. Bu vesileyle Türkiye Romanlar Günü'nüzü kutlarım. Adi ayırlı olsun." dedi.

Seval Ocak Adıyaman   | 14.03.2021
TBMM Başkanı Şentop Türkiye Romanlar Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hayata her daim sevinçle bakan, bu toprakların mütebessim ruhu, kadim medeniyetimizin asli unsurları Roman vatandaşlarımız, bugün sizin gününüz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bu özel günü kutlayın. Bu vesileyle Türkiye Romanlar Günü'nüzü kutlarım. Adi ayırlı olsun."

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