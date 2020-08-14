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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin büyümesi için büyük hamlelere imza atan AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İsmail Çimen   | 14.08.2020
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin büyümesi için büyük hamlelere imza atan AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, mesajında "Türkiye’nin büyümesi ve demokrasimizin gelişip kökleşmesi için büyük hamlelere imza atan AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün AK Parti camiasına hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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