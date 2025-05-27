MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
MHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı, TBMM İdare Amiri olarak da Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.
TBMM
MHP'de, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili ve TBMM İdare Amiri belirlendi.
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Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderilen yazıda, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Adan ve TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Atay'ın isimleri bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.