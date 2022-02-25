Dolar
13.89
Euro
15.65
Altın
1,889.19
ETH/USDT
2,702.20
BTC/USDT
39,234.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Montrö Antlaşması hükümlerine harfiyen riayet edecek

TBMM Başkanı Şentop, Montrö Antlaşması'ndaki hükümlerin açık ve net olduğunu, Türkiye'nin anlaşma hükümlerine harfiyen riayet edeceğini belirtti.

Mesut Karaduman   | 25.02.2022
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Montrö Antlaşması hükümlerine harfiyen riayet edecek Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Edirne

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Montrö Anlaşması hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip ettiğini belirterek, "Bugüne kadar da böyle oldu bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet edecek." dedi.

"Ombudsman Tekirdağlılar'la Buluşuyor" toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, tarih boyunca dünyada büyük savaşlar yaşandığını ancak savaşların çözüm olmadığını anlattı.

"Biz gerek bölgemizde, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diyen Şentop, çatışmaların, savaşların, işgallerin sorunları çözmediğini, sorunların uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya arasında anlaşmalar olduğunu, sorunların bu çerçevede müzakere ederek, diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Şentop, "Bu sadece Ukrayna, Rusya arasında değil başta bölgemiz olmak üzere, bütün Avrupa'yı, dünyayı etkileyebilecek bir soruna dönüşme riski taşıyor. Gerek Rusya, gerek Ukrayna yetkililerinin barışçı yollarla sorunların çözülmesi için diyalog ve müzakere zemini oluşturmaları noktasında çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye olarak ara bulucu, uzlaştırıcı ve barış yoluyla sorunu çözmek için yardımcı olunacağını söylediğini aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"İnşallah fazla kan, gözyaşı dökülmeden sorun, müzakere ve diyalogla çözülür. Pazartesi günü Gürcistan'daydım. Gürcistan'da Meclis Başkanıyla, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla görüştük. Bütün bölgede ciddi bir tedirginlik olduğunu biliyoruz. Bütün taraflar sadece iki ülke değil konuya müdahil olan, görüş belirten herkes barış ve müzakere yolunu, diyalog yolunu önermelidir diye düşünüyorum. Gerekli irtibatta olduğumuz, görüştüğümüz herkese de bu mesajı ifade ediyoruz."

Ukrayna Büyükelçisinin "Boğazların kapatılması" yönünde bir talebi olduğunu hatırlatan ve bu konuda Montrö Anlaşması'nın çok net olduğunu belirten Mustafa Şentop, sözlerini, "Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet edecek." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Montrö Antlaşması hükümlerine harfiyen riayet edecek

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Montrö Antlaşması hükümlerine harfiyen riayet edecek