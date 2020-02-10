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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye barış için kararlı duruşunu sürdürecektir

TBMM Başkanı Şentop, "Topraklarındaki vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye’nin barış çabalarının önemini ortaya koymakta. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Kemal Akan   | 10.02.2020
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye barış için kararlı duruşunu sürdürecektir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. 

Meclis Başkanı Şentop, Dışişleri Bakanlığının Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in kuzeyinden gelen şehit haberinin, yüreklere ateş düşürdüğünü belirtti.

Şehit askerlerin acılı aileleri başta olmak üzere millete baş sağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar temennisinde bulunan Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

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