TBMM Başkanı Şentop: Türkiye barış için kararlı duruşunu sürdürecektir
TBMM Başkanı Şentop, "Topraklarındaki vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye’nin barış çabalarının önemini ortaya koymakta. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Meclis Başkanı Şentop, Dışişleri Bakanlığının Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in kuzeyinden gelen şehit haberinin, yüreklere ateş düşürdüğünü belirtti.
Dışişleri Bakanlığımızın Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in Kuzeyinden gelen şehit haberi, yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 10, 2020
Şehit askerlerin acılı aileleri başta olmak üzere millete baş sağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar temennisinde bulunan Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.